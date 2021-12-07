Ответите ли вы на вопросы участников «Хто хоче стати мільйонером?»: проверьте свои знания

Вчера на телеканале ICTV состоялся показ третьего эпизода телешоу «Хто хоче стати мільйонером?» Проходите тесты и узнайте на сколько вопросов участников нового эпизода вы могли бы ответить.

6 декабря в телеэфире ICTV показали новый выпуск телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Зрители наблюдали, как трое участников боролись за свои желанные выигрыши. Предлагаем вам попробовать пройти тесты по вопросам каждого из них и проверить свои знания.

Не пропустите новый эпизод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» в эту среду в 20:20 на телеканале ICTV!