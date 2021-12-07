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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Ответите ли вы на вопросы участников «Хто хоче стати мільйонером?»: проверьте свои знания / 07.12.2021 16:02
07.12.2021 16:02
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Ответите ли вы на вопросы участников «Хто хоче стати мільйонером?»: проверьте свои знания

Ответите ли вы на вопросы участников «Хто хоче стати мільйонером?»: проверьте свои знания

Вчера на телеканале ICTV состоялся показ третьего эпизода телешоу «Хто хоче стати мільйонером?» Проходите тесты и узнайте на сколько вопросов участников нового эпизода вы могли бы ответить.

6 декабря в телеэфире ICTV показали новый выпуск телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Зрители наблюдали, как трое участников боролись за свои желанные выигрыши. Предлагаем вам попробовать пройти тесты по вопросам каждого из них и проверить свои знания.

 

 

 

Не пропустите новый эпизод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» в эту среду в 20:20 на телеканале ICTV!

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
07.12.2021 16:02



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