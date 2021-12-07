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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?»: перевірте свої знання / 07.12.2021 16:02
07.12.2021 16:02
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Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?»: перевірте свої знання

Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?»: перевірте свої знання

Вчора на телеканалі ICTV відбувся показ третього епізоду телешоу «Хто хоче стати мільйонером?». Проходьте тести та дізнавайтесь на скільки питань учасників нового епізоду ви могли б дати відповідь. 

6 грудня у телеефірі ICTV показали новий випуск телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Глядачі спостерігали, як троє учасників боролись за свої омріяні виграші. Пропонуємо вам спробувати пройти тести з питаннями кожного з них та перевірити свої знання.

 

 

 

Не пропустіть новий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у цю середу о 20:20 на телеканалі ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
07.12.2021 16:02



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