Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?»: перевірте свої знання

Вчора на телеканалі ICTV відбувся показ третього епізоду телешоу «Хто хоче стати мільйонером?». Проходьте тести та дізнавайтесь на скільки питань учасників нового епізоду ви могли б дати відповідь.

6 грудня у телеефірі ICTV показали новий випуск телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Глядачі спостерігали, як троє учасників боролись за свої омріяні виграші. Пропонуємо вам спробувати пройти тести з питаннями кожного з них та перевірити свої знання.

Не пропустіть новий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у цю середу о 20:20 на телеканалі ICTV!