Сколько вы бы заработали на месте участников «Кто хочет стать миллионером?»: тест с вопросами игры

Вчера, 13 декабря, на телеканале ICTV показали новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». Мы сдали тест с вопросами обоих участников эфира, чтобы вы могли самостоятельно проверить свои знания.

Проходите тесты с вопросами Валентина Мороза из Черкасской области и Андрея Грималюка из Ивано-Франковска, которые стали участниками пятого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Не пропустите новый эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?» уже завтра, 15 декабря, на телеканале ICTV!