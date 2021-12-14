Скільки ви б заробили на місці учасників «Хто хоче стати мійльйонером?»: тест з питаннями гри

Вчора, 13 грудня, на телеканалі ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мійльйонером?». Ми склали тест з питаннями обох учасників ефіру, аби ви могли самостійно перевірити свої знання.

Проходьте тести з питаннями Валентина Мороза з Черкаської області та Андрія Грималюка з Івано-Франківська, які стали учасниками п’ятого випуску шоу «Хто хоче стати мійльйонером?».

Не пропустіть новий епізод шоу «Хто хоче стати мійльйонером?» вже завтра, 15 грудня, на телеканалі ICTV!