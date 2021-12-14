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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Скільки ви б заробили на місці учасників «Хто хоче стати мійльйонером?»: тест з питаннями гри / 14.12.2021 19:47
14.12.2021 19:47
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Скільки ви б заробили на місці учасників «Хто хоче стати мійльйонером?»: тест з питаннями гри

Скільки ви б заробили на місці учасників «Хто хоче стати мійльйонером?»: тест з питаннями гри

Вчора, 13 грудня, на телеканалі ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мійльйонером?». Ми склали тест з питаннями обох учасників ефіру, аби ви могли самостійно перевірити свої знання. 

Проходьте тести з питаннями Валентина Мороза з Черкаської області та Андрія Грималюка з Івано-Франківська, які стали учасниками п’ятого випуску шоу «Хто хоче стати мійльйонером?».

 

Не пропустіть новий епізод шоу «Хто хоче стати мійльйонером?» вже завтра, 15 грудня, на телеканалі ICTV! 

14.12.2021 19:47



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