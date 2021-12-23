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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / В «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV есть первый миллионер / 23.12.2021 12:17
23.12.2021 12:17
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В «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV есть первый миллионер

В «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV есть первый миллионер

22 декабря в игре «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV появился первый победитель. На все вопросы смог ответить Олег Мороз из села Слобода Сумской области. Он работает оператором почты и музыкальным руководителем детского коллектива.

В ходе игры участник использовал все свои подсказки, что помогло ему добраться до финала программы. Решающим последним вопросом стало: «В октябре 2021 года один город за пределами Украины признал украинский язык другим официальным. Где находится этот город?».

«В голове еще не укладывается, что я это сделал. Всем, кто смотрит программу, хочу пожелать верить в себя, сердце всегда подскажет. Первой позвоню жене, скажу, что у нее муж уже миллионер. Спасибо ей, потому что она поверила в меня, и я оказался здесь»

– поделился Олег Мороз сразу после выигрыша.

Часть денег победитель планирует использовать на свое саморазвитие, ведь увлекается стендапом и радио.

Смотрите «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV в 20:20 по понедельникам и средам!

Также по теме: Вы смогли бы выиграть? Тест по вопросам победителя «Кто хочет стать миллионером?»
Теги: Кто хочет стать миллионером
23.12.2021 12:17



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