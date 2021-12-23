У «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV є перший мільйонер

22 грудня у грі «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV з’явився перший переможець. На всі запитання зміг відповісти Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині. Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу.

У ході гри учасник використав усі свої підказки, що допомогло йому дістатися фіналу програми. Вирішальним останнім запитанням стало: «У жовтні 2021 року одне місто за межами України визнало українську мову іншою офіційною. Де знаходиться це місто?».

«В голові ще не вкладається, що я це зробив. Всім, хто дивиться програму, хочу побажати вірити в себе, серце завжди підкаже. Першій розповім дружині, скажу, що в неї чоловік вже мільйонер. Дякую їй, бо вона повірила в мене, і я опинився тут»

— поділився Олег Мороз відразу після виграшу.

Частину грошей переможець планує використати на свій саморозвиток, адже захоплюється стендапом і радіо.

Дивіться «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV о 20:20 щопонеділка та щосереди!