Участники седьмого выпуска «Кто хочет стать миллионером?»: сколько они заработали

Сегодня, 20 декабря, на ICTV показали седьмой эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?». Читайте материал про участников этого выпуска и то, сколько им удалось заработать.

Лилия Царёва, Киев

Девушка-полицейская из Киева появилась в шоу «Кто хочет стать миллионером?» еще в прошлую среду. Но тогда эфирное время программы закончилось после того, как она дала пять правильных ответов. В новом эпизоде она продолжила свою борьбу за главный приз.

В новом выпуске Лилия с легкостью ответила на шестой вопрос. Седьмой вопрос был таким: «Назовите единственную страну, где в ХХІ столетии все еще запрещали женщинам водить авто?». А. Объединенные Арабские Эмираты, В. Сомали, С. Саудовская Аравия, D. Северная Корея. Лилия долго сомневалась с вариантом ответа, но все же ей не удалось выбрать правильный и она покинула шоу с гарантированной суммой 5 000 грн.

Анатолий Яворский, Киев

Вторым участником нового эпизода шоу стал журналист и информационный директор из Киева Анатолий Яворский. Он сказал, что пришел на телеигру за победой. В эфире Анатолий появился вместе со своей дочерью Мирославой, которая пожелала отцу воспринимать игру, как интересное приключение.

Анатолий преодолел первых восемь вопросов, добравшись до экватора игры. Девятый вопрос был таким: «Сколько мировых рекордов установил украинский прыгун с шестом Сергей Бубка?». А. 10, В. 15, С. 25, D. 35. Участник не сумел назвать правильный вариант ответа и ему пришлось покинуть эфир с гарантированными 5 000 грн.

Павел Клець, Киев

Третьим участником седьмого выпуска стал Павел Клець из Киева. Он работает инженером-программистом, а увлекается трансформацией своего тела, устанавливая под кожу электронные устройства. На игру Павел пришел со своей женой Марией, которая пообещала помочь мужу в вопросах, связанных с искусством.

Павлу удалось без проблем ответить только на шесть вопросов. Седьмой вопрос звучал так: «Кто помогает бразильским рыбакам из города Лагуна во время рыбалки?». А. Дельфины, В. Альбатросы, С. Черепахи, D. Обезьяны. Участник не смог выбрать правильный вариант и покинул шоу с гарантированной суммой 5 000 грн.

Не пропустите новый эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?» в среду на ICTV!