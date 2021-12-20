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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Участники седьмого выпуска «Кто хочет стать миллионером?»: сколько они заработали / 20.12.2021 21:10
20.12.2021 21:10
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Участники седьмого выпуска «Кто хочет стать миллионером?»: сколько они заработали

Участники седьмого выпуска «Кто хочет стать миллионером?»: сколько они заработали

Сегодня, 20 декабря, на ICTV показали седьмой эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?». Читайте материал про участников этого выпуска и то, сколько им удалось заработать.

Лилия Царёва, Киев

Девушка-полицейская из Киева появилась в шоу «Кто хочет стать миллионером?» еще в прошлую среду. Но тогда эфирное время программы закончилось после того, как она дала пять правильных ответов. В новом эпизоде она продолжила свою борьбу за главный приз.

Лилия Царёва

В новом выпуске Лилия с легкостью ответила на шестой вопрос. Седьмой вопрос был таким: «Назовите единственную страну, где в ХХІ столетии все еще запрещали женщинам водить авто?». А. Объединенные Арабские Эмираты, В. Сомали, С. Саудовская Аравия, D. Северная Корея. Лилия долго сомневалась с вариантом ответа, но все же ей не удалось выбрать правильный и она покинула шоу с гарантированной суммой 5 000 грн.

Анатолий Яворский, Киев

Вторым участником нового эпизода шоу стал журналист и информационный директор из Киева Анатолий Яворский. Он сказал, что пришел на телеигру за победой. В эфире Анатолий появился вместе со своей дочерью Мирославой, которая пожелала отцу воспринимать игру, как интересное приключение.

Анатолий Яворский

Анатолий преодолел первых восемь вопросов, добравшись до экватора игры. Девятый вопрос был таким: «Сколько мировых рекордов установил украинский прыгун с шестом Сергей Бубка?». А. 10,  В. 15, С. 25, D. 35. Участник не сумел назвать правильный вариант ответа и ему пришлось покинуть эфир с гарантированными 5 000 грн.

Павел Клець, Киев

Третьим участником седьмого выпуска стал Павел Клець из Киева. Он работает инженером-программистом, а увлекается трансформацией своего тела, устанавливая под кожу электронные устройства. На игру Павел пришел со своей женой Марией, которая пообещала помочь мужу в вопросах, связанных с искусством.

Павел Клець

Павлу удалось без проблем ответить только на шесть вопросов. Седьмой вопрос звучал так: «Кто помогает бразильским рыбакам из города Лагуна во время рыбалки?». А. Дельфины, В. Альбатросы, С. Черепахи, D. Обезьяны. Участник не смог выбрать правильный вариант и покинул шоу с гарантированной суммой 5 000 грн.

Не пропустите новый эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?» в среду на ICTV! 

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
20.12.2021 21:10



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