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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Учасники сьомого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки вони заробили / 20.12.2021 21:10
20.12.2021 21:10
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Учасники сьомого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки вони заробили

Учасники сьомого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки вони заробили

Сьогодні, 20 грудня, на ICTV показали сьомий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» Читайте матеріал про учасників цього випуску та те, скільки їм вдалося заробити.

Лілія Царьова, Київ

Дівчина-поліцейська з Києва з’явилася у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» ще минулої середи. Але тоді ефірний час програми закінчився після того, як вона дала п’ять правильних відповідей. У новому епізоді вона продовжила боротьбу за головний приз.

Лілія Царьова

У новому випуску Лілія легко відповіла на шосте запитання. Сьоме питання було таким: «Назвіть єдину країну, де у ХХІ столітті все ще забороняли жінкам керувати авто?». А. Об’єднані Арабські Емірати, Сомалі, С. Саудівська Аравія, D. Північна Корея. Лілія довго сумнівалася з варіантом відповіді, але все ж таки їй не вдалося вибрати правильний і вона залишила шоу з гарантованою сумою 5 000 грн.

Анатолій Яворський, Київ

Другим учасником нового епізоду шоу став журналіст та інформаційний директор із Києва Анатолій Яворський. Він сказав, що прийшов на гру за перемогою. В ефірі Анатолій з’явився разом зі своєю донькою Мирославою, яка побажала батькові сприймати гру як цікаву пригоду.

Анатолій Яворський

Анатолій подолав перші вісім питань, діставшись екватора гри. Дев’яте питання було таким: «Скільки світових рекордів встановив український стрибун із жердиною Сергій Бубка?». А. 10, В. 15, С. 25, D. 35. Учасник не зумів назвати правильний варіант відповіді і йому довелося залишити ефір з гарантованими 5 000 грн.

Павло Клець, Київ

Третім учасником сьомого випуску став Павло Клець із Києва. Він працює інженером-програмістом та захоплюється трансформацією свого тіла, встановлюючи під шкіру електронні пристрої. На гру Павло прийшов зі своєю дружиною Марією, яка пообіцяла допомогти чоловікові у питаннях, пов’язаних із мистецтвом.

Павло Клець

Павлу вдалося без проблем відповісти лише на шість запитань. Сьоме питання звучало так: «Хто допомагає бразильським рибалкам із міста Лагуна під час риболовлі?». А. Дельфіни, В. Альбатроси, С. Черепахи, D. Мавпи. Учасник не зміг вибрати правильний варіант та залишив шоу з гарантованою сумою 5 000 грн.

Не пропустіть новий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у середу на ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
20.12.2021 21:10



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