Кто хочет стать миллионером? — 5 выпуск от 13.12.2021

Смотрите онлайн легендарное интеллектуальное шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV 5 выпуск от 13.12.2021 уже на нашем сайте и играйте вместе с участниками и ведущим телевикторины Станиславом Бокланом!

В новом выпуске известной телеигры интеллектуальную борьбу за миллион продолжает Валентин Мороз из города Корсунь-Шевченковский, Черкасской области – бывший госслужащий, а ныне управляющий магазином. Вторым участником стал Андрей Грималюк из Ивано-Франковска – депутат городского совета, а также заместитель начальника водоканала. Сколько же удалось заработать участникам 5-го выпуска Кто хочет стать миллионером?

Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 5 выпуск от 13.12.2021.

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