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Video: Хто хоче стати мільйонером? – 5 випуск від 13.12.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 5 випуск від 13.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом! У новому випуску відомої телегри інтелектуальну боротьбу за мільйон продовжує Валентин Мороз із міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області - колишній держслужбовець, а нині управитель магазину. Другим учасником став Андрій Грималюк із Івано-Франківська - депутат міської ради, а також заступник начальника водоканалу. Скільки ж вдалося заробити учасникам 5 випуску Хто хоче стати мільйонером? Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 5 випуск від 13.12.2021. Дивіться також: Хто хоче стати мільйонером 4 випуск [read_more_news]  

Хто хоче стати мільйонером? – 5 випуск від 13.12.2021
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Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 5 випуск від 13.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

У новому випуску відомої телегри інтелектуальну боротьбу за мільйон продовжує Валентин Мороз із міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області – колишній держслужбовець, а нині управитель магазину. Другим учасником став Андрій Грималюк із Івано-Франківська – депутат міської ради, а також заступник начальника водоканалу. Скільки ж вдалося заробити учасникам 5 випуску Хто хоче стати мільйонером?

Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 5 випуск від 13.12.2021.

Дивіться також: Хто хоче стати мільйонером 4 випуск

Також по темі: Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

 

ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Хто хоче стати мільйонером? – 5 випуск від 13.12.2021 / 13.12.2021 18:20
13.12.2021 18:20

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