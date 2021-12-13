Хто хоче стати мільйонером? – 5 випуск від 13.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 1 випуск від 29.11.2021

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Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 5 випуск від 13.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

У новому випуску відомої телегри інтелектуальну боротьбу за мільйон продовжує Валентин Мороз із міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області – колишній держслужбовець, а нині управитель магазину. Другим учасником став Андрій Грималюк із Івано-Франківська – депутат міської ради, а також заступник начальника водоканалу. Скільки ж вдалося заробити учасникам 5 випуску Хто хоче стати мільйонером?

Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 5 випуск від 13.12.2021.

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